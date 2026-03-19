Житель Анапы с сообщником похитил 125 млн рублей

Жителя Анапы будут судить по статье о мошенничестве. Согласно данным ОМВД города-курорта, мужчина вместе с сообщником похитил у граждан 125 млн руб. под предлогом развития бизнеса. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По материалам следствия, 36-летний анапчанин и его 24-летний сообщник из Волгограда с октября 2023 по октябрь 2024 года убедили восьмерых знакомых занять им деньги на развитие предприятия под предлогом выплаты высоких процентов.

Получив денежные средства, двое мужчин распорядились ими по собственному усмотрению. На имущество обвиняемых наложили арест, их заключили под стражу.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

София Моисеенко