В Кетовском округе завели дело после гибели жителя при взрыве газа

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причиной стала гибель жителя Кетовского округа после взрыва природного газа в частном доме, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным СК, утром в селе Шмаково в частном доме на улице Рабочей произошел взрыв газа. Здание загорелось и частично обрушилось. После тушения пожара и разбора завалов было обнаружено тело 79-летнего хозяина дома. Пострадала также его супруга, сельчанке оказывают медицинскую помощь.

Следователи выехали на место. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Виталина Ярховска