В Челябинской области студентам выплатили задержанные стипендии на 2 млн рублей

После вмешательства прокуратуры 800 студентам Челябинской области выплатили задержанные стипендии. Общая сумма задолженности составляла 2 млн руб. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Долг по стипендиям образовался за январь-февраль 2026 года. В пресс-службе транспортной прокуратуры «Ъ-Южный Урал» уточнили, что речь идет о двух образовательных учреждениях Челябинской области, готовящих железнодорожников и авиатехников.

После проверки прокуратура объявила предостережения руководителям учреждений о недопустимости нарушений.

Ольга Воробьева