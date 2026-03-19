Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области студентам выплатили задержанные стипендии на 2 млн рублей

После вмешательства прокуратуры 800 студентам Челябинской области выплатили задержанные стипендии. Общая сумма задолженности составляла 2 млн руб. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Долг по стипендиям образовался за январь-февраль 2026 года. В пресс-службе транспортной прокуратуры «Ъ-Южный Урал» уточнили, что речь идет о двух образовательных учреждениях Челябинской области, готовящих железнодорожников и авиатехников.

После проверки прокуратура объявила предостережения руководителям учреждений о недопустимости нарушений.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все