В Краснодаре осудили замначальника отдела Ростехнадзора за взятки

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор заместителю начальника межрегионального отдела по надзору за объектами нефтеперерабатывающей промышленности и магистрального транспорта Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Алексею Беседину. Чиновника признали виновным в коррупционных преступлениях, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что Алексей Беседин организовал преступную группу и систематически получал денежное вознаграждение за сокрытие нарушений в деятельности организаций, выявленных во время проверок. Всего подсудимый получил не менее 13 взяток на общую сумму 2,2 млн руб.

Беседина признали виновным по всем пунктам обвинения: получение взятки в особо крупном размере, покушение на получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

По совокупности преступлений суд назначил Алексею Беседину наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности на государственной службе на семь лет. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство. Приговор еще не вступил в законную силу.

Алина Зорина