На стройплощадке нового онкоцентра в Перми погиб рабочий

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае начала расследование гибели монтажника на площадке строящегося онкологического центра в Камской долине Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГИТ, мужчина погиб 17 марта 2026 года из-за обрушения грунта при прокладке подземных коммуникаций. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления его обстоятельств и причин. Проводятся опросы должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности особое внимание уделяется наличию обучения работников безопасным методам и приемам работ.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщил врио руководителя ГИТ Павел Бахтагареев.

Строительство онкологического центра ведется с 2023 года. На площади почти 70 тыс. кв. м разместится поликлиника на 450 посещений в смену, 14 операционных, 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 «горячими» койками, современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест.