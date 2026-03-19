В Кургане вновь ищут подрядчика на ремонт очистных сооружений за 10 млрд рублей

Управление капитального строительства Курганской области в третий раз объявило торги на реконструкцию очистных сооружений канализации в Кургане. Стоимость контракта не изменилась и составила 10 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчика для реконструкции пытаются найти с начала 2026 года. Первые торги, объявленные в январе, не состоялись. Причиной стало несоответствие заявки единственного участника. В феврале конкурс решили провести повторно, но в этот раз на него никто не заявился.

Очистные сооружения расположены на территории АО «Курганводоканал». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит реконструировать насосную и воздуходувную станции, построить котельную, насосную станцию воды, здание обработки песка и другие вспомогательные объекты. Выполнить работы нужно до конца 2029 года.

Итоги третьего аукциона подведут 2 апреля.

Ольга Воробьева