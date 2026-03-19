На востоке Ставрополья подрядчик «Атлант» отремонтирует 14 домов за 86,7 млн рублей

В Ставропольском крае определили подрядчика для капитального ремонта четырнадцати многоквартирных домов и заключили с ремонтностроительным предприятием «Атлант» контракт на 86,7 млн руб., сообщили в региональном фонде капремонта.

Работы проведут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и охватят десять домов в Будённовске, один многоквартирный дом в селе Левокумском и три здания в Нефтекумском округе. Всего в рамках заказа подрядчику предстоит обновить 23 конструктивных элемента: пять крыш, пять фасадов и тринадцать внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Значительная часть жилого фонда Ставропольского края была построена в 1960–1980е годы и сейчас одновременно входит в фазу ускоренного износа. Массовая застройка того периода формирует не разрозненные проблемы, а устойчивый спрос на системное обновление больших массивов жилья. В региональной программе уже заключили десять контрактов на 2026 год, в них включены более 60 крыш, пять фасадов, четыре фундамента и ряд внутридомовых систем, что подчеркивает масштаб текущей модернизации.

Контракт с «Атлант» включает пятилетний гарантийный срок. В течение этого периода подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранять дефекты, связанные с качеством выполненных работ, что переводит строительные услуги в режим долгосрочного обязательства с отложенной проверкой результата. При этом в практике краевого фонда капитального ремонта выявлено, что существенная часть дефектов, возникающих в гарантийный период, связана не с недостатками ремонта, а с нарушениями эксплуатации зданий. Ошибки в управлении — от неправильной настройки инженерных систем до отсутствия регулярного обслуживания — создают проблемы, внешне похожие на строительные недоделки, но фактически обусловленные слабостью управляющих организаций.

«Атлант» уже участвует в нескольких муниципальных контрактах края: в начале 2026 года предприятие заключило договор почти на 42 млн рублей на капремонт семи домов в Благодарном и Новоселицком округах, где предстоит заменить шесть крыш и один фасад.

Станислав Маслаков