Эффективное ядро

Сегодня среди ключевых задач транспортной компании есть такие, как необходимость сократить расходы на ручное создание накладных, нивелировать влияние человеческого фактора и повысить эффективность систем управления. Качественно решать их, по мнению специалистов, позволяет «Эффективное Логическое Ядро» (ЭЛЯ), которое, по сути, является независимым цифровым ассистентом. Подробнее о том, как именно работает ЭЛЯ и каких проблем позволяет избежать — в этом тексте.



Клубок проблем

Если у руководителя транспортной компании спросить, где именно больше всего наблюдается потеря ресурсов, то он назовет срывы поставок или дефицит кадров. Однако реальная картина иная: эффективность логистики снижается не в кризисы, а в течение обычного рабочего дня. Время бесследно исчезает в операционной рутине, которую многие привыкли считать нормой.

Так, в большинстве компаний внедрен архаичный процесс документального сопровождения груза. Оптимизация логистики часто обходит стороной этап оформления заявок. Менеджер вручную переносит данные из мессенджеров в систему, тратя на это до 30% рабочего времени.

При масштабировании бизнеса эти минуты суммируются в сотни часов ежемесячно. Автоматизация создания накладных — это не просто техническое обновление, а стратегическая необходимость. Без нее компания вынуждена масштабироваться не технологиями, а увеличением штата. Это неминуемо ведет к росту фонда оплаты труда и риску ошибок из-за влияния человеческого фактора.

Исторически программное обеспечение для логистики развивалось вокруг внутренних систем управления — TMS. Их эксперты создавали для экспертов, поэтому интерфейсы этих систем перегружены специфической терминологией. В результате, пользователи сталкивались с рядом проблем. Первая проблема — сложность для клиента. Обычному отправителю трудно разобраться в десятках полей. Вторая — имитация цифровизации. Формы на сайтах часто лишь пересылают данные менеджеру, который вводит их вручную. Третья проблема — барьер входа. Разработка собственных ИТ-решений доступна только лидерам рынка, оставаясь недосягаемой для малого и среднего бизнеса.

В итоге, клиент выбирает самый простой путь — звонок или сообщение менеджеру. Однако в этом случае сотрудник превращается в дорогостоящего оператора ввода данных, а цифровизация транспортной логистики буксует уже на старте.

«Цифра» выручает

Настоящая трансформация начинается там, где оформление документов перестает быть задачей человека. Решением становится «Эффективное Логическое Ядро» (ЭЛЯ) — независимый цифровой ассистент.

ЭЛЯ, в отличие от закрытых корпоративных сервисов, интегрируется с различными транспортными компаниями и TMS-системами. У этого решения есть ряд преимуществ. Первое — голосовой и текстовый ввод. Клиент создает накладную в привычном мессенджере. Второе преимущество — отсутствие лишнего программного обеспечения (ПО). Для того, чтобы успешно работать с ЭЛЯ, специалистам компании не надо устанавливать сложные приложения или обучаться работе в интерфейсе. Третье преимущество — высвобождение ресурсов. Менеджер в легкой форме выполняет механическую работу, а затем переключается на продажи и контроль сложных кейсов.

Таким образом, для бизнеса автоматизация логистики — это вопрос выживания в условиях усложняющейся среды. Особенно остро проблема стоит в сегменте международной логистики (импорт/экспорт): любая ошибка в документах ведет к многотысячным убыткам на таможне.

Надо понимать, что рынок доставки растет. Требования к скорости обработки заказов становятся жестче. Отказ от рутины — первый шаг к созданию устойчивой модели бизнеса. Цифровой ассистент позволяет компаниям расти в объемах, не увеличивая нагрузку на персонал. В 2026 году это является ключевым фактором конкурентоспособности.

