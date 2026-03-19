Челябинский девелопер намерен построить два отеля-санатория на Ставрополье

ПАО «АПРИ» планирует построить отели-санатории в Кисловодске и Ессентуках. Челябинский девелопер подписал соответствующее соглашение с локальным застройщиком, сообщает пресс-служба компании.

Кроме Ставропольского края АПРИ планирует реализовать проект в Ростовской области. Первоначальный объем инвестиций в новые площадки составит 5 млрд руб. Согласно условиям соглашения, доли участия распределены в соотношении 60% (АПРИ) и 40% (локальный партнер).

На Ставрополье АПРИ намерен построить отель-санаторий премиум-класса в Кисловодске и отель-санаторий с комплексом апартаментов в Ессентуках. Суммарная площадь этих объектов превысит 400 тыс. кв. м. Начало работ запланировано на 2026 год.

Во втором квартале этого года девелопер готовится запустить в работу первый проект на территории Кавказских минеральных вод: комплекс площадью 40 тыс. кв. м в историческом центре Железноводска, включающий апартаменты и рекреационно-оздоровительные объекты.

По данным ПАО «АПРИ», в январе-феврале 2026 года объем продаж компании увеличился в 5,4 раза к аналогичному периоду прошлого года и превысил 31 тыс. кв. м. В денежном выражении объем сделок вырос в 5,4 раза, до 4,74 млрд руб. На это повлияло оживление покупательской активности, обусловленной ажиотажем спроса на семейную ипотеку в январе и ростом рыночной ипотеки в феврале. Доля заключенных договоров с использованием жилищных кредитов составила 89%.