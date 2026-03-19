В Ярославской области впервые пройдет «Ночь театрального искусства»

В Ярославской области во Всемирный день театра, 27 марта, состоится всероссийская акция «Ночь театрального искусства». Об этом сообщили в правительстве области.

Акция пройдет впервые по всей стране. Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

В Ярославле Волковский театр проведет интерактивную экскурсию «В поисках души театра», которая включает создание рисунков-афиш. Также артист Волковского театра Семен Иванов проведет ночную экскурсию, посвященную истории «Первого русского», в тематическом «Театральном троллейбусе» на маршруте № 1.

Ярославский ТЮЗ предложит зрителям музыкально-сценическую программу, Ярославский театр кукол — экскурсию по своему музею с рассказом об истории учреждения, создании кукол и театральных профессиях.

В Рыбинске драматический театр подготовит программу, построенную вокруг фразы Виссариона Белинского о страстной и преданной любви к театру, а театр кукол — мастер-класс «Мой ангел» по созданию кукол-ангелочков из ткани и бумаги под руководством театральных мастеров-бутафоров.

Все мероприятия бесплатные, они начнутся в 17 или 21 час, регистрация на них откроется 20 марта в 12:00 на сайте акции.

Алла Чижова