Власти Алтайского края планируют на треть увеличить объемы лесовосстановления

В лесничествах Алтайского края на площади 570 га планируется высадить более 2 млн молодых деревьев, рассказал о планах на 2026 год глава региона Виктор Томенко.

По сравнению с 2025 годом показатель увеличится на треть. В прошлом году в 25 лесничествах края на площади 524,4 га было высажено более 1,5 млн сеянцев. По этому показателю край вошел в топ-10 наиболее активных регионов страны.

Как отметил губернатор, в этом году Алтайский край будет в седьмой раз принимать участие в акции «Сад памяти».

