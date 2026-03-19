Ночью в Татарстане дважды объявляли режим беспилотной опасности
Ночью в Татарстане два раза объявляли о введении режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.
Первый раз о введении режима сообщили в 03:07, его отменили в 06:50. Второй раз режим объявили спустя 20 минут — в 07:09, его сняли в 08:06.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
О введении ограничений на работу аэропортов республики не сообщалось.