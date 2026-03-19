БК «Бетсити Парма» подписал нового центрового

Пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» подписал контракт с 31-летним центровым Евгением Минченко. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок начинал выступление в текущем чемпионате в составе «Самары». Его средняя статистика — 8,5 очка и 4,9 подбора в среднем за игру. Ранее баскетболист вступал за клубы из Латвии, Украины и России, а последние шесть лет провел в Единой лиге ВТБ в составе «Автодора» и МБА-МАИ.

Напомним, что на прошлой неделе «Парма» рассталась с американским легионером Микелом Хопкинсом. Он не смог играть за команду из-за травмы, полученной в начале сезона.