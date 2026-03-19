В Ярославле снизились цены на вторичку

В Ярославле в феврале средние цены на вторичное жилье снизились на 0,6% и составили 103 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщили в Яндексе со ссылкой на анализ, выполненный при помощи нейросети Алиса AI.

Медианная полная стоимость квартиры уменьшилась на 1,8% и составила 5 млн руб. Тенденция характерна для городов с населением от 500 тыс. жителей и городов-миллионников. В Москве стоимость кв. м вторичного жилья, напротив, выросла на 2,3%.

В январе падение цен на вторичку в Ярославле, по данным компании, составило 1,6%.

«В условиях ограниченной рыночной активности сделки чаще совершаются по наиболее ликвидным объектам, поэтому часть собственников корректирует ценовые ожидания или временно снимает объявления с экспозиции»,— отметили в Яндексе.

