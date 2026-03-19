Ввод жилья в Челябинской области упал почти в 3,5 раза в январе-феврале

За два месяца 2026 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 132,8 тыс. кв. м жилья. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в январе-феврале прошлого года, когда сдали 455,3 тыс. кв. м, сообщает Челябинскстат.

Жители Челябинской области построили в январе-феврале дома общей площадью 96,5 тыс. кв. м, что более чем в четыре раза меньше показателя января-февраля 2025 года. Застройщики-юридические лица ввели в эксплуатацию 36,3 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это на 13% меньше, чем годом ранее.

Всего за два месяца 2026 года в Челябинской области сдали 808 жилых домов, в том числе 40 многоквартирных.