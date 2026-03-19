Объявлены торги на КРТ в микрорайоне Балатово Перми

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявило торги на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне Балатово. Как сообщает ведомство, участок площадью 7,7 га расположен в границах улиц Качалова, Космонавта Леонова и Космонавта Беляева в Перми. Инвестор обязан обеспечить расселение 13 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья, построить новое здание детского сада на 350 мест, сформировать земельный участок под школу, а также выполнить ремонт улицы Нефтяников и реконструкцию улицы Качалова с обустройством новых остановочных комплексов общественного транспорта.

Начальная стоимость участка составляет 6 млн руб. Заявки принимаются до 13 апреля, сам аукцион запланирован на 17 апреля.

Напомним, что к реновации также готовятся соседние участки в Балатово. Контуры проектов ограничены улицами Нефтяников, Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Качалова, Одоевского, Комбайнеров.

Как пояснила главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, планируется синхронизация разработки этих проектов. «Особое внимание мы уделим тому, чтобы две девелоперские концепции органично существовали рядом и формировали гармоничную единую территорию. Для этого проекты пройдут рабочую группу архитекторов, что позволит с учетом мнения специалистов создать комфортную и привлекательную городскую среду в микрорайоне Балатово»,— отметила главный архитектор.

