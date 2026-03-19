Краснодарские фонтаны запустят к майским праздникам

В Краснодаре проводят подготовку 11 муниципальных фонтанов к новому сезону. Все объекты планируют запустить к майским праздникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты выполняют полную диагностику внутреннего и наружного оборудования, при необходимости ремонтируют поврежденные детали, очищают чаши. Работы также включают установку фонтанных насадок и подводных светильников, диагностику электро- и гидравлических систем.

На этой неделе собрали фонтаны «Струйный» в сквере им. Дружбы народов, на площади перед Законодательным собранием края, у Александровской арки, а также фонтан «Центральный» в сквере им. маршала Г.К. Жукова.

В ближайшее время планируют привести в порядок фонтаны на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне, «Звездный» в сквере им. Дружбы народов, «Розу ветров» на Красной, 43 и фонтан в Фестивальном сквере.

График работ зависит от погодных условий. При теплой погоде специалисты выполняют уличные профилактические мероприятия. В случае дождей и похолодания переносят работы в насосные помещения.

В общей сложности в Краснодаре заработают 11 муниципальных фонтанов: на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне, на Казачьей площади перед Законодательным собранием края, «Звездный» и «Струйный» в сквере Дружбы народов, «Роза ветров» на улице Красной, у памятника святой великомученице Екатерине у Александровской арки, в сквере им. маршала Г. К. Жукова, на Главной городской площади, в Фестивальном сквере, в сквере им. Л.Г. Гатова около Дворца искусств «Премьера» и у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре.

