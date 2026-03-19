На Ямале запустят программу культурной реабилитации для семей участников СВО

Для семей участников специальной военной операции (СВО) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) запустят программу культурной реабилитации «Своих не бросаем». Порядка 100 человек из семей военнослужащих смогут отправиться в путешествия по городам России и Беларуси, сообщили в правительстве Ямала.

Проект станет аналогом федерального социально-патриотического проекта с одноименным названием, организованного госфондом «Защитники Отечества» и ОАО «РЖД». Ямальцы совершили первую поездку в 2025 году, однако по федеральной квоте в нее смогли отправиться только 15 человек.

В ходе встречи с губернатором в Ноябрьске жители попросили сделать такие путешествия доступнее и увеличить количество мест. По словам семей участников СВО, такой отдых дает мощный восстановительный эффект. Глава региона поручил профильным ведомствам организовать собственные туры. «Это результат постоянного диалога с военнослужащими и их близкими. Так, на встрече в Ноябрьске поступило предложение запустить проект "Своих не бросаем". Это путешествия по стране для жен и детей наших военнослужащих. Организуем поездки уже этим летом»,— сказал губернатор Дмитрий Артюхов в ежегодном отчете об итогах работы правительства региона.

Благодаря договоренностям департамента соцзащиты населения ЯНАО с компанией «РЖД Тур» семьи бойцов СВО смогут отправиться по «Серебряному маршруту» через Великий Новгород и Псков, по «Золотому кольцу» с посещением Ярославля, Костромы и Владимира, а также в международный «Белорусский вояж» в Минск и Брест. Каждая поездка рассчитана на три-четыре дня. Группы будут формироваться из расчета 32 человек на каждое направление. Окружная программа полностью покроет расходы на проезд, экскурсии, билеты в музеи и питание. Сейчас профильные службы завершают финальные переговоры и согласовывают графики движения поездов.

Ирина Пичурина