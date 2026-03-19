На Дону предприниматель превысил дозировку пестицида при обработке посевов пшеницы

Индивидуальный предприниматель в Красносулинском районе Ростовской области допустил нарушение при обработке посевов пшеницы пестицидом. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В ходе проверки выяснилось, что он использовал пестицид «Цепеллин» не в той дозировке. Согласно действующим нормам, для обработки посевов мягкой озимой пшеницы необходимо использовать пестицид в дозировке 0,1 — 0,15 л/га. Предприниматель же использовал 0,09 л/га. Это является нарушением.

Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложили принять меры по их соблюдению.

Мария Хоперская