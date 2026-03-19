Росгидромет предупредил о ледяных заторах и подъеме воды в Ярославской области

В Ярославской области на Волге и других реках этой весной могут образоваться ледяные заторы, а уровень воды подняться до 1,5 м выше нормы. Данные об этом содержатся в справке Росгидрометцентра об ожидаемом характере весеннего половодья 2026 года на реках Российской Федерации.

Как отмечается в документе, существует риск формирования заторов льда на участке Горьковского водохранилища от Ярославля до Костромы. «Ожидаемые максимальные уровни весеннего половодья ото льда (заторы) выше нормы до 1,5 м на реках Волга, Которосль, Согожа, Соть»,— говорится в справке.

При совпадении неблагоприятных факторов — дружном развитии весеннего половодья, обильных осадках и образовании ледовых заторов — возможны достижения уровнем воды отметок неблагоприятного или опасного явления в Гаврилов-Ямском, Даниловском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском и Ярославском районах.

В документе указано, что на начало марта запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек европейской части России оказались преимущественно больше среднемноголетних. Вскрытие рек и очищение водохранилищ в Ярославской области ожидается в первой-второй декаде апреля, что близко к норме.

Предварительный прогноз притока воды во втором квартале в Рыбинское водохранилище составляет 18-22 км3 (норма 20,1), в Горьковское — 11-15 км3 (норма 11,9).

