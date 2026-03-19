В Перми в историческом «Доме Третьяковой» закрылся одноименный ресторан

В историческом здании в Перми на ул. Советской, 32, закрылся ресторан «Дом Третьяковой». Последним рабочим днем заведения стало 16 марта. Как сообщил основатель проекта, пермский ресторатор Илья Заковырин изданию «Собака Пермь», одной из причин закрытия стала неактуальность концепции. Располагающийся на втором этаже бар «Второй этаж» продолжит свою работу. Оба заведения были открыты в 2023 году.

Илья Заковырин также является основателем пабов Old Moose, ресторана The Hound, рюмочной «Парадная», паназиатского бистро «Камоме» и доставки японской кухни «Чайка суши».

Здание недостроенной гостиницы и аварийный объект культурного наследия на ул. Советской, 30а и 32, в конце 2020 года купил на торгах предприниматель Борис Кардашов. Особняк «Дом Третьяковой» продавался в рамках банкротства структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец начал восстановление объекта культурного наследия и достройку гостиницы, получив разрешение на эти работы в декабре 2020 года. Господин Кардашов полностью восстановил здание: отреставрировал кладку, заменил кровлю, переделал внутренние помещения, устроил новые инженерные коммуникации. Ранее предприниматель сообщал, что сдаст отреставрированный памятник архитектуры в аренду.