Над Краснодарским краем сбили 40 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края ликвидировали 40 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Всего над регионами России за ночь сбили 138 украинских беспилотников. Среди них 40 — над Краснодарским краем, 35 — над Республикой Крым, 18 — над акваторией Азовского моря и семь — над акваторией Черного моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в Прикубанском внутригородском округе Краснодара упали обломки беспилотника. Во дворе многоэтажной застройки в двух корпусах повреждено остекление. Также пострадали припаркованные автомобили.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев, над городом в течение прошедшей ночи сбили 27 воздушных целей. В результате атаки погиб один мужчина, находившийся в это время в одном из частных жилых домов в СНТ.

