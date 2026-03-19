Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили 20 БПЛА

В ночь на 19 марта над Ростовской областью сбили два беспилотника, еще 18 — над Азовским морем. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией РФ уничтожили 138 БПЛА: 40 — над Краснодарским краем, 35 — над Республикой Крым, 28 — над Ставропольским краем, восемь — над Курской областью, и семь — над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотную атаку отразили над Таганрогом. Пострадавших среди населения нет. Однако, не обошлось без последствий на земле. В одном из многоквартирных домов обломки беспилотника повредили остекление. Возгорания не было. На место оперативно прибыли сотрудники спецслужб.

Мария Хоперская