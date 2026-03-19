В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали

В Петровском округе Ставропольского края в аварии погибли два человека, еще трое пострадали. ДТП произошло вечером 18 марта на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь», сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Лады Веста» не уступил дорогу встречной «Гранте». Автомобили столкнулись. Водитель «Гранты» и его 27-летний пассажир погибли на месте. Трехлетний пассажир «Лады Гранта», а также 75-летний водитель и 39-летний пассажир «Весты» были госпитализированы с травмами.

Установлено, что ребенка перевозили без детского удерживающего устройства. Детальные обстоятельства ДТП выясняются.

Мария Хоперская