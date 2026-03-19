В центре Челябинска эвакуировали офисное здание

В Челябинске эвакуировали работников из офисного здания «Аркаим-Плаза». Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили сотрудники одной из компаний, арендующих помещения.

Источник сообщает, что на электронную почту администрации здания пришло письмо о минировании. Неизвестные угрожали взрывом «Аркаим-Плаза» через час после отправки информации. На месте работают сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области. Они оцепили территорию бизнес-центра для проверки.

«Точные обстоятельства инцидента будут сообщены позже», — отметили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.