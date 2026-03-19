Для пермской школы построят новый корпус на 400 учащихся

В Пермском крае объявлен конкурс на право проектирования нового учебного корпуса школы №9 в городе Перми. Как сообщает телекомпания «Рифей Пермь», четырехэтажное здание на Комсомольском проспекте площадью 8 тыс. кв. м будет рассчитано на обучение 400 школьников.

Новый корпус оборудуют системами безопасности, включающими видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, контроль доступа и прочее. Максимальная цена контракта составляет 43,6 млн руб.

Общая стоимость строительства нового здания оценивается в 944 млн руб. Строительные работы запланированы на 2028–2029 годы.