Над Севастополем сбили 27 воздушных целей за ночь

Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь, всего сбито 27 воздушных целей. В результате атаки погиб один мужчина, находившийся в это время в одном из частных жилых домов в СНТ. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, пострадали два жителя Севастополя. У них травмы средней тяжести.

По данным спасательной службы города, от упавших обломков сбитых беспилотников в районе Стрелецкой бухты произошло возгорание травы на одном из участков. В районе парка Победы из-за падения фрагментов БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов.

Кроме того, в районе Фиолента из-за обломков беспилотника загорелся частный дом и участок лесополосы. Рядом с Фиолентовским шоссе также произошло возгорание травы и одного из промышленных зданий. На месте происшествия работают спецслужбы. На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах выбило окна, и осколками от сбитых беспилотников повредило восемь автомобилей.

«Не подходите к крупным частям сбитых БПЛА, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место»,— напомнил Михаил Развожаев.

