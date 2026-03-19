В Миассе при пожаре на пляже погибли два местных жителя
Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области во время тушения пожара на городском пляже Миасса нашли двух местных жителей 18 лет без признаков жизни, сообщает пресс-служба ведомства.
На пляже озера Тургояк горели два здания летнего кафе «Доски». При тушении были обнаружены тела двух юношей. Открытый огонь ликвидировали на площади 120 кв. м. Причину и обстоятельства ЧП установят специалисты отделения дознания по пожарам.
ОБНОВЛЕНО В 10:13. Следственный отдел по Миассу СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание проводки.