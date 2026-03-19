Количество секонд-хендов в Новосибирске сократилось на четверть

За последние три года (с марта 2023-го по март 2026-го) в Новосибирске число секонд-хендов уменьшилось на четверть, до 27. В то же время количество ателье по ремонту одежды выросло на 4,3%, до 505 точек, подсчитали аналитики сервиса 2ГИС.

Сокращение количества секонд-хендов также произошло в Омске на 28,2%, до 28 точек. В Красноярске изменений не произошло — всего таковых в городе 16. В то же время здесь открыто на 29,5% больше ателье по ремонту одежды (всего на сегодняшний день в Красноярске их 347). В Омске количество мастерских по ремонту одежды выросло на 4,3%, до 434.

Игроки рынка связывают эту тенденцию с уходом западных брендов и проблемами с поставками, а эксперты — с развитием маркетплейсов.

