В Прикубанском округе Краснодара упали обломки БПЛА
В Прикубанском внутригородском округе Краснодара упали обломки беспилотника. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате падения фрагментов беспилотника во дворе многоэтажной застройки в двух корпусах повреждено остекление. Также пострадали припаркованные автомобили.
Согласно предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Во дворе дежурит машина скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники специальных и оперативных служб.
«Дорогие краснодарцы, не подходите к фрагментам беспилотника, при обнаружении сообщите об этом по единому номеру экстренных служб — 112»,— отметил Евгений Наумов.