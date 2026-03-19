В Прикубанском округе Краснодара упали обломки БПЛА

В Прикубанском внутригородском округе Краснодара упали обломки беспилотника. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

В результате падения фрагментов беспилотника во дворе многоэтажной застройки в двух корпусах повреждено остекление. Также пострадали припаркованные автомобили.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Во дворе дежурит машина скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники специальных и оперативных служб.

«Дорогие краснодарцы, не подходите к фрагментам беспилотника, при обнаружении сообщите об этом по единому номеру экстренных служб — 112»,— отметил Евгений Наумов.

Алина Зорина