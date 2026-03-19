В Кургане завели дело о халатности из-за плохого содержания жилого дома

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по данным о некачественном содержании многоквартирного дома в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация о плохом состоянии дома на улице Ястржембского появилась в СМИ. По словам жильцов, в здании имеются проблемы с отоплением и водоснабжением. Кроме того, из-за прорыва коммуникаций в помещениях повышен уровень влажности, а кирпичная кладка разрушается. Подчеркивается, что подобные условия создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. При этом аварийным дом не признают.

Следователи примут необходимые меры по восстановлению прав жильцов. Действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей компании дадут правовую оценку.

Виталина Ярховска