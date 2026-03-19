В Красноярске осудят главу фирмы за незаконную добычу ПГС на 535 млн рублей

Березовский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческих организаций за незаконную добычу песчано-гравийной смеси (ПГС) в Березовском районе. Им вменяют кражу (ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, на протяжении нескольких лет велась скрытая добыча песка и гравия на месторождениях «Фрегат» и «Фрегат (участок 1)». Участки относились к землям промышленности, однако лицензии на добычу полезных ископаемых выдано не было.

Работы, установили правоохранители, контролировал учредитель коммерческих организаций, ранее имевший лицензию на добычу на этих же месторождениях. С 2018-го по ноябрь 2024 года он добыл более 800 тыс. куб. метров ПГС. Ущерб государству превысил 472 млн руб. После этого фигурант дела привлек своего знакомого, с которым совместно незаконно добыл еще 107 тыс. куб. м ПГС общей стоимостью 63 млн руб.

Александра Стрелкова