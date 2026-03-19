Мэр Тюмени рассказал о планах по развитию пространства у озера Круглое

Глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе стратегической сессии выставки-форума «Строительство и архитектура» рассказал, как может измениться пространство у озера Круглого, передает портал 72.ru.

По словам мэра, территорию между озером и рекой Турой планируется развивать как новое модное место в Тюмени. Там могут появиться современные молодежные объекты, колесо обозрения, парк, объекты культуры и концертные площадки. Господин Афанасьев также отметил, что там не будет конфликта интересов между разными группами как на улице Дзержинского.

В прошлом году на озере Круглое открыли пляж площадью порядка 12 тыс. кв. м, прочая инфраструктура и наполнение пока в разработке. В рамках проекта по развитию территории вокруг озера может появиться монорельс. В администрации рассматривают предложения по созданию современного концертного зала мирового уровня, научно-образовательного центра с интерактивными экспозициями, набережной с прогулочными аллеями и уникальными плавучими садами, спортивных школ по водным видам спорта, волейболу и баскетболу.

Ирина Пичурина