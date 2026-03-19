«Сибирь» обыграла СКА на финише регулярного чемпионата КХЛ

На финише регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» одержала победу над вторым армейским клубом. На этот раз — над санкт-петербургским СКА.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Матч состоялся в Новосибирске 18 марта. Благодаря голам Ильи Федотова, Ильи Талалуева, Антона Косолапова и Михаила Абрамова хозяева выиграли со счетом 4:1. Ранее, 16 марта, «Сибирь» оказалась сильнее ЦСКА — 3:2.

Новосибирцам в регулярном первенстве осталось провести один матч. 20 марта они встретятся с астанинским «Барысом». Турнирное положение «Сибири» это не изменит. Уже известно, что в первом раунде плей-офф она будет играть с победителем регулярного чемпионата — магнитогорским «Металлургом».

Валерий Лавский

