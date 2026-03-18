ХК «Автомобилист» разгромил «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» разгромил «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Санкт-Петербурге. Счет в игре составил 2:6 в пользу гостей.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Стефан да Коста, Джесси Блэкер, Анатолий Голышев, Никита Шашков, Даниэль Спронг и Никита Трямкин. У хозяев отличились Кевин Лабанк и Владимир Кузнецов.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский клуб провел 67 игр, в которых набрал 84 очка, и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 54 очками после 67 матчей находится на девятой строчке Запада.

В пятницу, 20 марта, «Автомобилист» завершит регулярный чемпионат выездным матчем против минского «Динамо».

Ранее в среду, 18 марта, определились пары первого раунда плей-офф Восточной конференции. Екатеринбургская команда начнет Кубок Гагарина-2026 серией с «Салаватом Юлаевым».

Полина Бабинцева