Главные новости за 18 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежский производитель яблок ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» не смог оспорить взыскание в пользу ВТБ более 350 млн руб. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в принятии жалоб компании и ее представителя Валерия Литвиненко из-за отсутствия необходимых документов. Ранее московский арбитраж взыскал с ЦЧПЯК 210 млн руб. по кредитным линиям, а воронежский — еще 142,4 млн руб. Сначала компания признавала требования банка, но потом решила побороться.

Бывшего заместителя начальника Воронежской таможни Сергея Голуковича заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) из-за фиктивных медосмотров водителей. По данным следствия, на протяжении нескольких лет таможня заключала контракты с одной и той же медорганизацией, которая ставила в путевых листах отметки о допуске водителей к рейсам без фактического проведения осмотров. Ущерб ведомству оценили более чем в 1 млн руб. Господин Голукович признал вину, поэтому меру пресечения ему не избирали, сообщили в транспортной прокуратуре.

Чистая прибыль белгородского завода ЖБК-1, принадлежащего депутату облдумы Александру Селиванову, избранного в прошлом году, по итогам 2025 года упала на 40% — до 319,1 млн руб. Выручка предприятия сократилась почти на треть, до 2 млрд руб.

В Курске возобновили реконструкцию трамвайных путей, приостановленную из-за дефицита средств. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что дополнительные деньги выделили концессионер ООО «Мовиста регионы Курск» и федеральный центр. На площади Добролюбова уже начали демонтировать старые пути — это первый этап шестой очереди проекта. Мастер-план модернизации предусматривает обновление более 50 км путей и подвижного состава.

Парк имени Льва Толстого в одноименном поселке Липецкой области благоустроит местный подрядчик за 115,2 млн руб. Контракт заключен с липецким ООО «Строймонтажпроект», которое предложило наибольшее снижение цены на аукционе. Подрядчику предстоит высадить деревья и кустарники, установить детские и спортивные площадки, арт-объекты по мотивам творчества великого писателя, сцену и сухой фонтан. Работы должны завершиться к 31 октября.

Россельхознадзор нашел нарушения на свиноводческой ферме в Орловской области и молокозаводе в Курской. На свинокомплексе ООО «Речица» в Ливенском районе дезбарьер оказался в нерабочем состоянии, инвентарь не промаркирован, а у входа в ветпункт отсутствует дезинфекционное оборудование, что создает риск распространения АЧС. В курской «Сырной долине» на этапе приемки молока не определили критическую контрольную точку. Нарушителям выдали предписания.

В Тамбове построят дороги и инженерную инфраструктуру от улицы имени Павла Строганова до улицы Советской за 280 млн руб. «Единая служба заказчика» объявила конкурс на строительство автодорог, проездов, дождевой канализации, наружного освещения и светофоров. Работы разделены на этапы и должны быть завершены к 5 декабря. Ранее в этом районе заявили сразу несколько проектов жилых домов — от «Тамбовбизнесстроя», «Домстройсервиса» и «Своего дома в Тамбове».

