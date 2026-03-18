Главные новости за 18 марта. Кавказ

Суд избрал меру пресечения бывшему министру строительства и ЖКХ Дагестана Артура Сулейманова, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В объединении «Союзцемент» заявили «Ъ-Кавказ» об отсутствии дефицита цемента в южных регионах России, включая Северо-Кавказский федеральный округ. Российская цементная промышленность полностью выполняет обязательства по поставкам и готова нарастить объемы при необходимости.

Более 30 км федеральных трасс расширят на Ставрополье в 2026 году. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился в Москве с главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

Объем платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов Ставрополья в 2025 году, составил 36,7 млрд руб. В 2024 году этот показатель составлял 36,3 млрд руб.

В Ставропольском крае возбуждено дело о взяточничестве в отношении трех бывших судей. Зампредседателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, экс-судью Октябрьского районного суда в отставке Тимура Набокова, а также бывшего заместителя председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева подозревают в приготовлении к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Строители завершат туристический комплекс с круглогодичным бассейном в Тызыльском ущелье Кабардино-Балкарии к майским праздникам 2026 года. Инвесторы вложили в проект 30 млн руб., из которых 15 млн руб. выделили средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».