Главные новости за 18 марта. Новороссийск

В ночь с 17 на 18 марта в Новороссийске отражали атаку беспилотников.

Над Черным морем за ночь сбили 15 украинских БПЛА.

Родителей школьников в Новороссийске призвали не отправлять детей на уроки в период объявления тревоги.

Филиал ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» уведомил ООО «Новоросметалл» о намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании его банкротом.

Первым заместителем главы Анапы стал экс-министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Обломки БПЛА повредили два частных дома в Анапском районе. В результате произошедшего обошлось без пострадавших.

На улице Волгоградской в Новороссийске могут сохранить коммерческие объекты при строительстве дороги. Вопрос будет рассматриваться перед принятием изменений в ПЗЗ.