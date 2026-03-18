Суд оштрафовал жительницу Сестрорецка за фотографии с запрещенным козлом

Сестрорецкий районный суд назначил административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей местной жительнице Алене Ермолаевой за публичную демонстрацию экстремистской символики в социальной сети. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, 23 декабря 2025 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») в ходе мониторинга выявили на странице Ермолаевой «ВКонтакте» шесть фотографий, содержащих изображение так называемой «сигилы Бафомета» (перевернутая пентаграмма с головой козла).

Данный символ по решению Верховного Суда РФ относится к интернациональной символике сатанистов, а «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено на территории страны.

Действия Ермолаевой были квалифицированы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование атрибутики экстремистских организаций). На заседании петербурженка полностью признала свою вину и сообщила, что удалила спорные фотографии со своей страницы.

Андрей Маркелов