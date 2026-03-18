Новороссийцев призвали не отправлять детей в школу во время атак БПЛА

Новороссийцам рекомендуют не отправлять детей в школу до получения сигнала об отмене опасности по БПЛА. Об этом заявили в городском управлении образования, комментируя вопрос, поступивший от жительницы в социальных сетях.

Вопрос коснулся организации процесса обучения детей во вторую смену в связи с дневной атакой БПЛА 18 марта. В управлении образования подчеркнули, что в случае объявления тревоги всем гражданам необходимо находиться в укрытиях.

«Безопасность детей превыше всего! До момента официальной отмены угрозы атаки необходимо находиться дома или в ближайшем укрытии. Ни в коем случае не везите детей в школу, пока не поступит официальное подтверждение об отмене сигнала опасности»,— сообщили в управлении образования Новороссийска.

Учебные учреждения открываются и начинают прием детей после официальной отмены угрозы атаки. В управлении напомнили, что за официальной информацией жители могут следить на сайте администрации города и в социальных сетях главы Новороссийска Андрея Кравченко, а также в приложениях «МЧС России» и «Безопасный Новороссийск».

Кристина Мельникова