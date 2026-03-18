Суд охладил пыл ЧМК

Арбитражный суд Московской области отказал Челябинскому металлургическому комбинату во взыскании 5,2 млрд руб. с АО «Криогенмаш». Истец требовал вернуть все средства, перечисленные ответчику по договорам на возведение криогенной воздухоразделительной установки, после одностороннего отказа ЧМК от сделок. На тот момент объект был выполнен на 62%, а сумма неотработанного аванса составляла 2,1 млрд руб. «Криогенмаш» указывал на то, что ЧМК расторг договоры незаконно, и это установлено судом в рамках другого спора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») проиграл спор о взыскании 5,2 млрд руб. с АО «Криогенмаш» (Московская область). Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении соответствующих исковых требований. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ЧМК направило иск в сентябре 2025 года. Изначально сумма требований составляла 2,1 млн руб. После уточнения размер иска увеличился до 5,18 млрд руб. Согласно материалам дела, в 2021– 2023 годах ЧМК и «Криогенмаш» заключили ряд договоров, целью которых было строительство новой криогенной установки «под ключ», разработанной специально для челябинского предприятия. В июле 2025 года комбинат уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения сделок и потребовал вернуть все перечисленные средства по договорам поставки высокотехнологичного оборудования и строительно-монтажных работ — 3,9 млрд и 1,26 млрд руб. соответственно.

Представители истца указывали, что на момент расторжения договоров «Криогенмаш» поставил 62% от общего количества оборудования, при этом более 40% — с просрочкой. Кроме того, не проверялись качество и комплектность товара. Сумма неотработанного аванса по двум контрактам составила 2,16 млрд руб.

«Между тем, лишь при наличии полного комплекта оборудования у истца появляется возможность собрать воздухоразделительную установку, возникает потребительская ценность товара для ЧМК. Отсутствие полного комплекта оборудования влечет вывод об отсутствии потребительской ценности. На основании вышеуказанных обстоятельств истцом заявлено требование о возврате всех перечисленных в пользу АО «Криогенмаш» денежных средств»,— говорится в материалах дела.

АО «Криогенмаш» входит в состав ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ). Компания занимается производством оборудования для разделения воздуха, снабжением техническими газами и разработкой комплексных решений в области СПГ. По информации официального сайта компании предприятие создавало воздухоразделительные установки для Магнитогорского металлургического комбината, а также для «Северстали», меткомбинатов в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Липецке и зарубежных странах. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Криогенмаш» в 2024 году составила 10,1 млрд руб., чистая прибыль — 629,7 млн руб.

Ответчик настаивал на том, что ЧМК незаконно отказался от исполнения условий договоров. Этот факт подтвержден вступившими в силу решениями судов по другому спору между АО «Криогенмаш» и комбинатом. В этом деле подрядчик выступал истцом, требуя взыскать с ЧМК более 880 млн руб. задолженности. Одностороннее расторжение сделок Арбитражный суд Москвы и Девятый апелляционный суд признали недействительными, поскольку подрядчик не смог вовремя поставить оборудование и начать строительно-монтажные работы по вине заказчика. Так, было установлено, что условия договоров изначально нарушил ЧМК, задержав выполнение работ на 11 месяцев. Это произошло из-за долгого прохождения государственной экспертизы и ОВОС, а также некачественной подготовки строительной площадки.

В результате Арбитражный суд Московской области встал на сторону «Криогенмаша», признав преюдициальность судебных актов. «Факты, которые входили в предмет доказывания, были исследованы и затем отражены судебным актом, приобретают качества достоверности и незыблемости, пока акт не отменен или не изменен. При таких обстоятельствах спорные договоры, на основании которых заявлены исковые требования, являются действующими. Следовательно, истец не вправе требовать возврата выплаченного аванса до расторжения указанного договора. Довод истца о наличии у ответчика образовавшейся задолженности не обоснован»,— говорится в решении суда.

В ноябре 2025 года АО «Криогенмаш» выиграло спор с ПАО «ЧМК» из-за задолженности в размере 882 млн руб. по договорам на создание воздухоразделительной установки.

Кроме взыскания долга, признания недействительными отказов ЧМК от исполнения трех договоров суд также признал незаконным требование комбината к Газпромбанку о выплате 2,1 млрд руб. за счет банковских гарантий, выданных для реализации инвестиционного проекта. В феврале это решение вступило в силу.

Юлия Гарипова