В Саратове гарантийный фонд заработал около 130 миллионов рублей

В Саратовской области содержание Гарантийного фонда обходится в 20 млн руб. В областной думе с отчетом о его деятельности выступила его руководитель Наталья Щербакова на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Фото: Саратовская областная Дума

Генеральный директор АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» Наталья Щербакова рассказала о работе за 2025 год. Она напомнила, что фонд создали в 2007 году, его учредитель — министерство экономического развития региона.

Гарантийный капитал фонда — 558 млн руб., из них уставный капитал — 439,9 млн руб. Его сформировали за счет бюджетных инвестиций и средств федерального и областного бюджетов. На 1 января 2026 года портфель действующих поручительств составил 340 договоров на 1 млрд 960 млн руб. Щербакова подчеркнула: поддержка фонда помогает бизнесу получить заемные средства, если не хватает собственного залога. Фонд дает поручительства платно. Ставка — 0,75% годовых от суммы поручительства. Если дополнительного залога нет — 1% годовых.

За 2025 год доходы фонда достигли примерно 127 млн руб. В основном их получили за счет размещения денег на депозитах в банках. Чистая прибыль по итогам года — почти 53 млн руб. Ежегодно фонд перечисляет в областной бюджет дивиденды — не меньше 50% от чистой прибыли.

В фонде работают 11 человек, средняя зарплата — чуть меньше 79 тыс. руб. Текущие расходы за прошлый год (зарплата, автомобили, связь и другое) — около 20 млн руб.

Председатель облдумы Алексей Антонов («ЕР») заметил, что 15 муниципалитетов, где поддержал фонд, — мало. Надо хотя бы 35 в этом году. Он добавил: организация работает эффективно, но пусть работает еще лучше.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) сказал, что доклад должен быть математичнее — эффект от вложенных денег обязан просчитываться, а этого нет. Время сложное, с бюджетными деньгами надо обращаться ответственнее. Депутаты приняли отчет.

Татьяна Смирнова