Суд смягчил приговор заместителю руководителя незаконного формирования в Адыгее

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции сократил на пять месяцев тюремный срок Алексею Крицкову, заместителю руководителя незаконного вооруженного формирования, запрещенного на территории РФ и созданного в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

В сентябре 2020 года 61-летний житель Майкопа основал общину, участники которой под предлогом восстановления СССР планировали свержение действующего конституционного строя. Майкопский городской суд признал организатора и четверых членов объединения виновными, назначив им сроки от 8 лет 6 месяцев до 14 лет колонии строгого режима.

Крицков занимал должность заместителя руководителя в незаконном формировании. Кроме того, он приобрел и хранил 92 патрона различного калибра, изъятые при обыске. Майкопский городской суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с вердиктом и апелляционным определением, Крицков подал кассационную жалобу, утверждая недоказанность вины и указывая на нарушение прав.

Судебная коллегия кассационного суда подтвердила законность обвинения в участии в незаконном вооруженном формировании и хранении боеприпасов, не найдя оснований для отмены предыдущих решений. Однако суд исключил эпизод о незаконном приобретении боеприпасов и смягчил наказание до 8 лет 1 месяца. Остальная часть приговора не изменилась.

Алина Зорина