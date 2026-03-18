На улице Волгоградской в Новороссийске могут сохранить коммерцию

Власти Новороссийска планируют рассмотреть возможность сохранения коммерческих объектов в районе гаражей на улице Волгоградской. Об этом сообщили в городском управлении архитектуры и градостроительства, подчеркнув, что данная тема будет обсуждаться при внесении изменений в ПЗЗ.

Управление архитектуры ответило на обращение жителей в социальных сетях о том, что предприниматели, ведущие свою деятельность на улице Волгоградской, могут потерять бизнес из-за строительства дороги. Вдоль улицы располагаются гаражи, автосервисы и магазины автозапчастей.

По данным управления архитектуры, в соответствии с правилами землепользования и застройки улица Волгоградская относится к зоне Т1.2, предназначенной для объектов транспортной инфраструктуры, гаражей и ГСК. В рамках существующих нормативов назначение зоны ограничивает возможность осуществления коммерческой деятельности, так как она разрешается только в общественно-деловой зоне.

Администрация Новороссийска может рассмотреть предложение об отнесении территории к зоне Т1.5, в рамках которой допускается размещение коммерческих объектов. Вопрос будет обсуждаться при внесении изменений в правила землепользования и застройки во втором-третьем квартале текущего года, о чем заявили в управлении.

В ноябре на официальном сайте мэрии города опубликовали одно из постановлений об изъятии земельных участков в районе улицы Волгоградской из частного пользования под муниципальные нужды. Утвержденный в апреле 2021 года проект планировки территории подразумевает, что дорогу построят от улицы Волгоградской до улицы Котанова.

Согласно постановлению администрации от 1 декабря 2021 года №7305, от улицы Волгоградской также планируется построить автомобильную дорогу до проектируемого «Южного обхода». В проектной документации указывается, что дорога будет пятиполосной, ее протяженность составит 0,72 км.

София Моисеенко