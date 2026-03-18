На Ставрополье возбудили уголовное дело из-за причинения ущерба окружающей среде

В Минераловодском муниципальном округе возбудили уголовное дело по факту нанесения экологического ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

По данным правоохранителей, администрация муниципалитета не регистрировала право собственности на объект коммунальной инфраструктуры и не проводила техническое обслуживание бесхозяйной канализации в поселке Загорском. В результате бездействия властей произошел на сети произошел крупный порыв. В результате почве в населенном пункте нанесли ущерб на сумму более 3 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Прокуратура передала материалы проверки в следственный орган. Расследование находится под контролем надзорного ведомства.

