В Курске объявили повторные торги на строительство спорткомплекса за 298 млн

Областное учреждение «Управление капитального строительства Курской области» объявило повторный аукцион на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Сеймском округе облцентра. Начальная цена контракта с прошлых торгов не изменилась и составляет 297,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Предыдущий тендер не состоялся в связи с отсутствием участников. На него поступила одна заявка, однако она не соответствовала требованиям.

Победителю аукциона предстоит до сентября 2026 года выполнить инженерные изыскания, подготовить проектно-сметную и рабочую документацию и получить заключение государственной экспертизы. А затем в течение 12 месяцев построить на участке площадью 13,8 тыс. кв. м одноэтажный спортивный комплекс. Он единовременно должен вмещать 35 человек, в течение одной смены — 140 человек. Предполагается, что общая площадь здания составит 2,1 тыс. кв. м, там построят универсальный зал для разных видов спорта и зал тяжелой атлетики. На прилегающей территории обустроят волейбольную, баскетбольную и тренажерную площадки, парковку на 35 мест. Гарантия на работы составит пять лет.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 26 марта. Итоги планируют подвести 27 марта.

Алина Морозова