Три беспилотника ВСУ сбили над Черным морем

Днем 18 марта над акваторией Черного моря сбили три украинских БПЛА. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным минобороны, силы ПВО ликвидировали беспилотники в период с 09:00 до 14:00. Над Краснодарским краем сбили 13 БПЛА, семь дронов перехватили над Азовским морем, еще два — над Крымом.

Ночью и утром над Черным морем сбили 15 украинских БПЛА. В течение дня в Новороссийске, Анапе и Геленджике объявляли тревогу из-за атаки беспилотников.

София Моисеенко