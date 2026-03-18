В Сочи планируют ввести 402,6 тыс. кв. м жилья в 2026 году

Власти Сочи планируют ввести в 2026 году 402,6 тыс. кв. м жилья. Большую часть объема составит индивидуальное жилищное строительство — около 297 тыс. кв. м частных домов. Остальная площадь придется на многоквартирные здания, пишет «Ъ-Сочи».

Запланированные показатели оказались ниже результатов предыдущих периодов. За одиннадцать месяцев 2025 года курорт уже сдал 426,9 тыс. кв. м жилья, включая 368,2 тыс. кв. м индивидуальных домов. В 2024 году было введено 562,08 тыс. кв. м общей жилой площади, а в 2023 году — 717,33 тыс. кв. м.

В мэрии объяснили снижение темпов жилищного строительства градостроительной стратегией на 2026 год. Власти продолжают политику сдерживания жилой застройки ради развития санаторно-курортного и туристического направлений. Большинство выданных разрешений касается объектов туристической инфраструктуры. В 2025 году на курорте уже открыли шесть гостиничных и санаторных комплексов.

За 2024–2025 годы и начало 2026 года в Сочи построили четыре детских сада, три школы, офис врача общей практики в селе Каштаны Адлерского района и два дома для переселения из аварийного фонда. Для улучшения энергоснабжения завершили строительство подстанции 110 кВ «Молдовка» и реконструкцию подстанции «Кудепста».

В администрации заявили, что курс на сокращение жилой застройки и поддержку курортной отрасли сохранится в дальнейшем для сбалансированного развития территории и сохранения статуса всероссийской здравницы.

Алина Зорина