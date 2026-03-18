Над Севастополем сбили две воздушные цели
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в Севастополе работают мобильные огневые группы и ПВО. Воздушные цели сбиты в районе Северной стороны.
Михаил Развожаев призывает граждан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и укрыться в защищенных местах.
Ранее на территории города была объявлена воздушная опасность.