Над Севастополем сбили две воздушные цели

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в Севастополе работают мобильные огневые группы и ПВО. Воздушные цели сбиты в районе Северной стороны.

Михаил Развожаев призывает граждан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и укрыться в защищенных местах.

Ранее на территории города была объявлена воздушная опасность.

Алина Зорина

Новости компаний Все