Рейтинг кредитоспособности ЮГК получил статус «под наблюдением»

Агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ПАО «Южуралзолото группа компаний». Информация опубликована на официальном сайте организации.

Такой статус получили и два выпуска облигаций золотодобывающего предприятия. При этом рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAА с развивающимся прогнозом. Изменения в статусе, как указывают в пресс-службе агентства, связаны с арестом денежных средств ЮГК на сумму 32,1 млрд руб. в рамках исполнительного производства.

«Действующая блокировка счетов может затруднить обслуживание долговых обязательств. Согласно опубликованному сообщению на ленте раскрытия информации, Московский городской суд обязал сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд руб.», — указано в сообщении агентства.

Виталина Ярховска